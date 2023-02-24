Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Challenges: российская экономика проявила удивительную стойкость под санкциями

close
100%
Shutterstock

Авторы французского журнала Challenges заявили, что экономика России проявила удивительную стойкость в условиях санкций. Об этом говорится в соответствующей публикации.

Как подчеркивается в материале издания, аналитики, предсказывавшие спад экономики РФ на уровне не менее 8%, допустили огромную ошибку, поскольку спад ВВП страны не превысил 2,2%, и, по прогнозам Международного валютного фонда, этот показатель увеличится на 0,3% в 2023 году и на 2,3% в 2024-м.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен в ходе пресс-конференции в индийском Бангалоре заявила, что экономика России на фоне введения многочисленных санкций Евросоюза (ЕС) и США держится куда лучше, чем ожидалось ранее.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что стратегической задачей для властей на ближайшее время станет обеспечение выхода экономики РФ на «новые рубежи» развития вопреки действию международных санкций. В среднесрочной перспективе внутренний рынок страны должен приспособиться к «текущим условиям».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть