Challenges: российская экономика проявила удивительную стойкость под санкциями

Авторы французского журнала Challenges заявили, что экономика России проявила удивительную стойкость в условиях санкций. Об этом говорится в соответствующей публикации.

Как подчеркивается в материале издания, аналитики, предсказывавшие спад экономики РФ на уровне не менее 8%, допустили огромную ошибку, поскольку спад ВВП страны не превысил 2,2%, и, по прогнозам Международного валютного фонда, этот показатель увеличится на 0,3% в 2023 году и на 2,3% в 2024-м.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен в ходе пресс-конференции в индийском Бангалоре заявила, что экономика России на фоне введения многочисленных санкций Евросоюза (ЕС) и США держится куда лучше, чем ожидалось ранее.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что стратегической задачей для властей на ближайшее время станет обеспечение выхода экономики РФ на «новые рубежи» развития вопреки действию международных санкций. В среднесрочной перспективе внутренний рынок страны должен приспособиться к «текущим условиям».