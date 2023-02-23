Годовая инфляция в Германии ускорилась до 8,7% в январе 2023 года

Годовая инфляция в Германии по итогам января, по окончательной оценке, выросла с 8,6% в декабре до 8,7% в январе 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).

За январь потребительские цены в Германии, по окончательной оценке, выросли на 1%, что совпадает с предварительной оценкой.

В публикации отметили, что потребительские цены в Германии, согласно стандартам Евросоюза, подскочили на 9,2% в годовом выражении. В январе цены выросли на 0,5%, что совпадает с предварительными прогнозами.

18 февраля из предварительных данных Destatis стало известно, что Германия по итогам 2022 года сократила производство мяса на 8,1%, до 7 млн тонн, при этом снижение производства продолжается уже шесть лет подряд. В отчете отметили, что производство мяса птицы сократилось на 2,6%. Однако больше всего уменьшилось производство свинины (-9,8%) и говядины (-8,2%).

До этого сообщалось, что Германия планирует потратить 14,5 млрд евро на финансирование ограничения цен на электроэнергию до мая.