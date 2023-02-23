Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Годовая инфляция в Германии ускорилась до 8,7% в январе 2023 года

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Годовая инфляция в Германии по итогам января, по окончательной оценке, выросла с 8,6% в декабре до 8,7% в январе 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).

За январь потребительские цены в Германии, по окончательной оценке, выросли на 1%, что совпадает с предварительной оценкой.

В публикации отметили, что потребительские цены в Германии, согласно стандартам Евросоюза, подскочили на 9,2% в годовом выражении. В январе цены выросли на 0,5%, что совпадает с предварительными прогнозами.

18 февраля из предварительных данных Destatis стало известно, что Германия по итогам 2022 года сократила производство мяса на 8,1%, до 7 млн тонн, при этом снижение производства продолжается уже шесть лет подряд. В отчете отметили, что производство мяса птицы сократилось на 2,6%. Однако больше всего уменьшилось производство свинины (-9,8%) и говядины (-8,2%).

До этого сообщалось, что Германия планирует потратить 14,5 млрд евро на финансирование ограничения цен на электроэнергию до мая.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть