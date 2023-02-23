La Vanguardia: атомная отрасль и алмазы не войдут в новый пакет антироссийских санкций

Атомная отрасль и алмазы не будут фигурировать в новом пакете санкций против России со стороны Евросоюза (ЕС). Об этом пишет испанская газета La Vanguardia.

В публикации указали, что против введения ограничений в отношении атомной промышленности или алмазного бизнеса России выступили такие страны как Венгрия, Франция, Болгария и Бельгия. Однако прибалтийские страны пытаются продвинуть свои инициативы в ЕС, чтобы были введены санкции против российского Росатома.

По данным газеты, новые санкции в торговле между ЕС и Россией могут затронуть некоторые электронные компоненты для ракет, беспилотников и вертолетов. При этом введение санкций возможно лишь с одобрения всех стран-участниц Евросоюза. При этом Венгрия стала определенным препятствием перед окончательным принятием ограничений, так как попросила убрать ряд имен из санкционного списка.

19 февраля агентство Bloomberg сообщило, что страны G7 и Евросоюза пытаются найти возможности, чтобы отследить российские алмазы, которые пересекают границы. В публикации отметили, что происхождение алмаза просто установить, когда он получает сертификат в рамках Кимберлийского процесса (разработан для предотвращения продажи алмазов, идущих на финансирование военных конфликтов). Однако позже направление поставок алмазов становится тяжело отследить.