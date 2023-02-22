Совфед поддержал закон об ограничении скидки на российскую экспортную нефть Urals

Совет Федерации поддержал закон об ограничении скидки на российскую экспортную нефть Urals по отношению к эталонной североморской Brent с 1 апреля для расчета нефтяных налогов. Информацию об этом опубликовали на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Документ ограничит скидку Urals к Brent при расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на дополнительный доход (НДД) и отрицательного акциза на нефть. Для расчета налогов котировку Urals привяжут к Brent, а из стоимости эталонной марки вычтут фиксированную скидку, которую постепенно снизят.

В соответствии с нововведением, если цена Urals в апреле окажется дешевле Brent больше, чем на $34 за баррель, то для расчета налогов цена Urals зафиксируют как стоимость Brent с вычетом $34. В мае стоимость российской нефти определят со скидкой к эталонной в $31 за баррель, в июне — $28, с июля — $25.

Власти пытаются смягчить эффект сокращения цены Urals по отношению к Brent для доходов бюджета. Бюджет на 2023 год сверстали, исходя из стоимости Urals в размере $70,1/баррель.

На прошлой неделе пресс-служба Минфина раскрыла среднюю стоимость барреля Urals на период с 15 января по 14 февраля 2023 года. Экспортное сырье торговалось на уровне $50,51.

5 декабря в действие вступила договоренность Евросоюза, стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралии о потолке цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. С 5 февраля заработал лимит цен на российские нефтепродукты, которые продаются по более высокой цене, чем сырая нефть (например, дизель и керосин), на уровне 100$ за баррель. Для торгующихся со скидкой (например, для нафты и мазута) потолок составил 45$.