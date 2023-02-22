Клиенты ВТБ смогут добавить бизнес-карты в Mir Pay через мобильный банк

ВТБ предоставил клиентам среднего и малого бизнеса возможность токенизации бизнес-карт «Мир» в мобильном банке. Предприниматели смогут добавлять их в Mir Pay в один клик с помощью приложения ВТБ Бизнес Lite, а затем — бесконтактно оплачивать покупки. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Чтобы настроить оплату через Mir Pay, клиенту достаточно зайти в мобильное приложение ВТБ Бизнес Lite, выбрать цифровую или пластиковую бизнес-карту и нажать кнопку «Добавить в Mir Pay».

В ВТБ пояснили, что бесшовная интеграция мобильного банка и платежного приложения позволяет быстро привязать карту на одном экране, не переключаясь между приложениями. Сервис доступен для устройств на ОС Android.

Карту в электронном кошельке можно использовать для бесконтактной оплаты с помощью мобильного устройства в любом терминале, где принимают бесконтактные карты «Мир», а также в онлайн-магазинах, поддерживающих оплаты по кнопке «Оплатить Mir Pay». Данные карты и счета, а также информация об операциях при токенизации и дальнейшей оплате защищены.

«По нашей статистике, около трети операций по бизнес-картам «Мир» — это оплата различных товаров и услуг, при этом более 60% покупок клиенты совершают офлайн», — отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

Она подчеркнула, что число карт, токенизированных в Mir Pay, и обороты по ним постоянно растут, поэтому компания работает над тем, чтобы использование бизнес-карт было полностью цифровым и комфортным.

«Теперь клиенты могут не только за одну минуту выпустить карту, но и в один клик привязать ее к Mir Pay, чтобы бесконтактно оплачивать покупки», — добавила Копытова.

В ВТБ уточнили, что цифровую бизнес-карту можно оформить в интернет-банке, при необходимости банк выпускает пластиковую карту с такими же реквизитами.

По бизнес-картам можно устанавливать лимиты для сотрудников, контролировать расходы организации с помощью уведомлений по СМС или в интернет-банке, а также вносить наличные на расчетный счет в любом удобном банкомате ВТБ.