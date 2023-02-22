Правительство обсудит смягчение наказания для бизнеса за уклонение от уплаты налогов

Российский кабинет министров рассмотрит поправки в Уголовный кодекс, согласно которым следствие обязано прекратить дело при уплате бизнесом налоговых недоимок, то есть задолженностей. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение председателя правительства Михаила Мишустина.

«Сегодня рассмотрим законопроект, который позволит смягчить наказание за ряд преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей», — сказал он.

В соответствии с документом, следственные органы обязуются прекратить действующее уголовное дело и не заводить новое если, предприниматель полностью оплатит недоимку, пени и штрафы.

На этой неделе бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что российские предприниматели рассчитывают на получение большей свободы в своей работе. Недвусмысленный сигнал об этом они ожидали получить от послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Накануне Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, обратил внимание на то, что в стране запустили инструмент промышленной ипотеки. Как рассказал глава государства, льготный кредит можно взять не только на покупку производственных площадок, но и на их строительство и модернизацию.