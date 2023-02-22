Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пивоваренный концерн Heineken пообещал покинуть рынок РФ в первой половине 2023 года

close
100%
Artur Widak/Global Look Press

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken пообещал полностью покинуть российский рынок в первой половине 2023 года. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте организации.

Компания заверила, что в первой половине 2023 года продаст свой российский бизнес, несмотря на то, что убыток от этого достигнет €300 млн.

В публикации добавили, что компания по-прежнему не отказывается от своих обещаний, данных еще в марте 2022 года по поводу ухода с российского рынка. Поэтому сейчас прилагаются все возможные усилия, чтобы бизнес был передан эффективному и рабочему покупателю.

По данным компании, между Heineken и российским бизнесом нет обмена денежными средствами. То есть бизнес отделен, и он самостоятельно ведет все расходы.

В конце октября РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы компании сообщили, что нидерландский пивоваренный концерн Heineken намерен достичь соглашения о передаче своего российского бизнеса в январе — марте 2023 года.

До этого концерн Heineken объявил, что полностью уйдет из России. Прежде компания воздерживалась от столь радикального шага, вводя только частичные ограничения. Предприятие входит в тройку крупнейших пивоваренных компаний мира, среди которых еще Anheuser-Busch InBev (AB InBev) и Carlsberg.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть