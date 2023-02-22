Пивоваренный концерн Heineken пообещал покинуть рынок РФ в первой половине 2023 года

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken пообещал полностью покинуть российский рынок в первой половине 2023 года. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте организации.

Компания заверила, что в первой половине 2023 года продаст свой российский бизнес, несмотря на то, что убыток от этого достигнет €300 млн.

В публикации добавили, что компания по-прежнему не отказывается от своих обещаний, данных еще в марте 2022 года по поводу ухода с российского рынка. Поэтому сейчас прилагаются все возможные усилия, чтобы бизнес был передан эффективному и рабочему покупателю.

По данным компании, между Heineken и российским бизнесом нет обмена денежными средствами. То есть бизнес отделен, и он самостоятельно ведет все расходы.

В конце октября РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы компании сообщили, что нидерландский пивоваренный концерн Heineken намерен достичь соглашения о передаче своего российского бизнеса в январе — марте 2023 года.

До этого концерн Heineken объявил, что полностью уйдет из России. Прежде компания воздерживалась от столь радикального шага, вводя только частичные ограничения. Предприятие входит в тройку крупнейших пивоваренных компаний мира, среди которых еще Anheuser-Busch InBev (AB InBev) и Carlsberg.