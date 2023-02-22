Замглавы Минфина Сазанов: взнос в бюджет России определят по отчетности бизнеса в марте

Заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что итоговая отчетность российского бизнеса за прошлый год появится в конце марта этого года. Поэтому размер взноса российских компаний в бюджет РФ будет также будет определен в конце марта. Слова Сазанова передает агентство РИА Новости.

«В любом случае, если учитывать в расчетах 2022 год, то надо ждать конца марта. Отчетность дается в конце марта за 2022 год по итогам года», — сказал замминистра.

По его словам, для расчета взноса нужна именно отчетность бизнеса.

«Нельзя же на основе оценок платеж брать. Нужно иметь фактические данные, фактические данные будут в конце марта», — подчеркнул Сазанов.

21 февраля 2023 года президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что бизнес и власти согласовали разовый взнос в бюджет России как обязательный. 8 февраля газета «Ведомости» сообщила, что Кабмин РФ предложил крупному бизнесу сделать добровольный взнос в бюджет. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что такой взнос обсуждается, и он будет однократным. По данным источника издания, добровольный взнос в бюджет составит примерно 250 млрд руб. 21 февраля министр финансов РФ Антон Силуанов сказал, что взнос будет однократным в 2023 году.