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Посуточная аренда жилья в России и ближнем зарубежье упала на 31% в феврале

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Аренда посуточного жилья в популярных туристических городах России и странах ближнего зарубежья в феврале 2023 года снизилась на 31% по сравнению с показателем месяцем ранее. Об этом заявил директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру» Юрий Кузнецов, передает ТАСС.

«После новогоднего ажиотажа февраль стал самым недорогим месяцем для зимних путешествий: цены на посуточную аренду жилья упали во многих городах России и странах ближнего зарубежья. Средняя ставка сейчас составляет 3 505 рублей за сутки», — отметил Кузнецов.

По его словам, снижение цен связано только с сезонным фактором. Кроме того, самое большое падение цены было зафиксировано в Минске, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Санкт-Петербурге. Например, в Минске в феврале цены снизились на 31%, до 4101 рубля за сутки.

В публикации отметили, что в Казани цены на посуточную аренду снизились на 28%, до 2854 рублей. Снижение в Нижнем Новгороде составило 26%, до 3 160 рублей за сутки. В Калининграде и Санкт-Петербурге цены снизились на 15%, до 2216 рублей и 2700 рублей соответственно.

В середине сентября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование сайта «Суточно.ру» писала, что в России стоимость посуточной аренды апартаментов и квартир выросла почти на 25% за год. В сентябре в среднем цена посуточной аренды в популярных туристических городах России составила 3,15 тыс. рублей за сутки.

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