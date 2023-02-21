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Депутат Аксаков заявил, что взнос бизнеса в бюджет России не должен касаться банков

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«Газета.Ru»

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что взнос бизнеса в российский бюджет не должен касаться банков. Депутат пояснил, что банки кредитуют экономику России и хранят сбережения граждан. Слова Аксакова передает агентство ТАСС.

«Я надеюсь, что не касается. Потому что деньги банков идут в кредитование. Чем больше у них ресурсов, тем больше у них возможностей кредитовать. О стимулировании банков говорил президент. Средства банков и так пойдут в инвестиции», — подчеркнул Аксаков.

21 февраля министр финансов Антон Силуанов заявил, что добровольные взносы бизнеса в российский бюджет предполагаются однократно в этом году.

8 февраля газета «Ведомости» сообщила, что правительство России предложило крупному бизнесу сделать добровольный взнос в бюджет. «Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный», — заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, речь идет о так называемом windfall tax, или налоге на непредвиденную прибыль, — в 2022 году некоторые российские компании получили отличную прибыль, особенно за первые три квартала. Белоусов отмечает, что это не будет означать повышения налогов. По данным источника издания, добровольный взнос в бюджет составит примерно 250 млрд руб.

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