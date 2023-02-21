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В Великобритании не исключили дефицита томатов и огурцов из-за кризиса на фоне роста цен

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Президент британского Национального союза фермеров Минетт Баттерс в интервью телеканалу «Скай ньюс» допустила, что Великобритания может столкнуться с дефицитом томатов, огурцов и цветной капусты в супермаркетах. Баттерс пояснила, что такой сценарий возможен в рамках сельскохозяйственного кризиса, который возник из-за существенного роста цен в стране, передает агентство ТАСС.

«Все хотят избежать введения ограничений [на количество покупаемой продукции], подобно тем, что были в декабре с яйцами. Но…нас ждут вызовы с точки зрения наличия ряда категорий продуктов», — отметила Баттерс.

По ее словам, ряд факторов негативно сказывается на деятельности фермеров в Британии. В числе таких факторов – нехватка рабочей силы, высокая инфляция, нарушение цепочек поставок из-за спецоперации России на Украине и выход Британии из состава Евросоюза.

При этом невысокий урожай в традиционных странах — поставщиках овощей, например, Португалии и Италии, вынуждает Великобританию все больше полагаться на собственных производителей, добавила президент союза. А те работают в условиях экономического кризиса, подытожила она.

20 февраля агентство Bloomberg сообщило, что инфляция в Соединенном Королевстве может достигнуть рекордных 15% в 2023 году, если правительство прекратит субсидирование счетов за электроэнергию для домохозяйств.

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