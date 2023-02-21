Reaction: на Западе признали провал санкций против России

Санкции против России, которые Запад ввел после начала ее спецоперации на Украине, оказались не такими действенными, как ожидалось. Москва своевременно приняла защитные меры в экономике и нарастила торговые связи с Азией, Ближним Востоком, Латинской Америкой и Африкой. Об этом пишет британский экономист Иэн Стюарт в колонке для издания Reaction.

«После начала спецоперации последовало введение радикальных западных санкций против России. Российские финансовые рынки погрузились в свободное падение, и экономический крах казался почти неизбежным. Международный валютный фонд дал прогноз, что ВВП России сократится на 8,5% в 2022 году и еще на 2,5% в 2023 году. Казалось, что Россия приближается к глубокому кризису. Тем не менее за год курс рубля стал сильнее, чем до спецоперации, и МВФ изменил свои оценки. По его новому прогнозу, российская экономика сократилась всего на 2,2% в прошлом году и, вероятно, вырастет на 0,3% в этом году. Это не то, что ожидалось», — следует из колонки.

По мнению экономиста, Россия была в целом готова к западным санкциям.

«Центральный банк России быстро ввел меры контроля за движением капитала и резко поднял ключевую ставку, помогая не допустить, чтобы первоначальная распродажа российских активов превратилась в разгром. Компании и домохозяйства были обязаны обменять большую часть своих сбережений в иностранной валюте на рубли. России удалось избежать обвала стоимости своей валюты и гиперинфляции, которые были отличительной чертой предыдущих кризисов развивающихся рынков», — отметил Стюарт.

Экономист уточнил, что высокие цены на энергоносители и другие товары, вызванные спецоперацией, поддержали государственные доходы России и укрепили курс рубля.

«В прошлом году Россия продемонстрировала рекордный профицит счета текущих операций. Эффект высоких цен на сырьевые товары и сокращение импорта с запада с лихвой компенсировали любую потерю экспортных поступлений, вызванную санкциями. Кроме того, Москва переориентировала экспортные потоки в Азию, на Ближний Восток, в Латинскую Америку и Африку», — подытожил Стюарт.

С начала спецоперации Евросоюз ввел против России девять пакетов санкций и анонсировал введение десятого пакета ограничений.