Новак сообщил об обсуждении необходимости ответных мер на потолок цен на нефтепродукты

Вице-премьер России Александр Новак, отвечая на вопрос журналистов, будут ли введены ответные меры на потолок цен на нефтепродукты и есть ли в них необходимость, учитывая, что Европейский союз частично вывел российское топливо из-под ограничений, заявил, что российские министерства и компании в данный момент изучают вопрос, нужно ли вводить ответные меры на потолок цен на нефтепродукты. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вопрос изучается министерствами и компаниями. Будем обсуждать этот вопрос», — сказал он журналистам.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что эмбарго на нефть из РФ со стороны стран Евросоюза может стать для них проблемой, так как Россия смогла собрать флот нефтяных танкеров и обойти санкции.

До этого сообщалось, что власти стран ЕС ввели так называемый «динамический потолок» цен на газ на уровне $2 тыс. за тысячу кубометров природного топлива. Мера начнет действовать с 15 февраля 2023 года в течение 12 месяцев.