Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Новак сообщил об обсуждении необходимости ответных мер на потолок цен на нефтепродукты

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Вице-премьер России Александр Новак, отвечая на вопрос журналистов, будут ли введены ответные меры на потолок цен на нефтепродукты и есть ли в них необходимость, учитывая, что Европейский союз частично вывел российское топливо из-под ограничений, заявил, что российские министерства и компании в данный момент изучают вопрос, нужно ли вводить ответные меры на потолок цен на нефтепродукты. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вопрос изучается министерствами и компаниями. Будем обсуждать этот вопрос», — сказал он журналистам.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что эмбарго на нефть из РФ со стороны стран Евросоюза может стать для них проблемой, так как Россия смогла собрать флот нефтяных танкеров и обойти санкции.

До этого сообщалось, что власти стран ЕС ввели так называемый «динамический потолок» цен на газ на уровне $2 тыс. за тысячу кубометров природного топлива. Мера начнет действовать с 15 февраля 2023 года в течение 12 месяцев.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть