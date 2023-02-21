Фондовый рынок «умеренно позитивно» отреагировал на выступление Путина

Российский фондовый рынок положительно отреагировал на выступление президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием во вторник. После начала выступления индекс Мосбиржи в моменте прибавлял 2%, по состоянию на 14:20 мск он скорректировался, увеличиваясь на 1,3% к началу торгов. Это следует из данных Мосбиржи по состоянию на 21 февраля. При этом ни одна из ценных бумаг индекса Мосбиржи на торгах не уменьшилась в цене. Начальник отдела экспертов по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев в беседе с «Газетой.Ru» назвал реакцию российского фондового рынка на выступление Путина «умеренно позитивной».

По данным Мосбиржи, курс рубля укрепился по отношению к евро и китайскому юаню. Евро торгуется на уровне 79,41 рубля, что на 0,2225% меньше уровня начала торгов. Юань находится на отметке 10,831 рубля, что на 0,039% меньше утренней. При этом американский доллар прибавил с утра 0,12% и торгуется на уровне 74,62 рубля.

«Рынок демонстрирует рост порядка 1,5% по индексу Мосбиржи. В целом, реакция рынка — умеренно позитивная скорее на отсутствие геополитических неожиданностей. В отдельных секторах и бумагах наблюдается реакция на конкретные заявления. В частности, растут акции девелоперов на инициативе о льготной программе аренды жилья для работников ОПК. Акции группы «Позитив» отреагировали ускорением роста на предложение президента распространить льготу по налогу на прибыль на российские компании, закупающие отечественное высокотехнологичное оборудование», — рассказал Короев.