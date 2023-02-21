Путин: не менее 85% дорог в крупнейших городах России приведут в нормативное состояние

Не менее 85% дорог в крупнейших городах России приведут в нормативное состояние в 2024 году. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, написало агентство ТАСС.

«Получит мощный импульс инфраструктура регионов, включая связь, телекоммуникации и дорожную сеть. Уже в следующем, 2024 году, не менее 85% дорог в крупнейших агломерациях страны, а также более половины дорог регионального и межмуниципального значения будут приведены в нормативное состояние. Уверен, мы сделаем это», — сказал глава государства.

В первой половине декабря Путин заявил, что 2022 год станет самым рекордным по количеству асфальтированных дорог в регионах и по местам, речь идет о 165 млн кв. м.

В июне вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил мнение, согласно которому пятилетняя программа строительства дорог, одобренная 2 мая президентом России Владимиром Путиным, станет хорошей антисанкционной мерой.

Ранее 21 февраля президент России в послании Федеральному собранию сообщил, что Крым получил надежную сухопутную связь со всей Российской Федерацией.