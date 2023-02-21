Путин призвал за пять лет подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что за ближайшие пять лет необходимо подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий.

Это, по мнению главы российского государства, поможет в обеспечении безопасности и конкурентоспособности Российской Федерации.

Также президент России поручил вернуться к традиционной системе обучения в вузах: срок обучения должен будет составить от 4 до 6 лет. Путин отметил, что переход на новую систему высшего образования должен делаться плавно, так как все нужно проработать до мельчайших деталей.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россию необходимо сохранить для потомков. Российский лидер отметил, что РФ является «открытой страной» и «самобытной цивилизацией».

21 февраля президент России Владимир Путин обращается с ежегодным посланием к Федеральному собранию в московском Гостином Дворе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Путин сделает акцент на спецоперации, экономике и социальной сфере.

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