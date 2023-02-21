Спрос жителей Москвы и Подмосковья на покупку жилья в Турции за год вырос на 90%

«Лента.ру» со ссылкой на пресс-релиз инвестиционной компании Garnet сообщила, что спрос москвичей и жителей Подмосковья в 2022 году увеличился на 90% по сравнению с годом ранее.

В статье говорится, что в октябре прошлого года число запросов москвичей на покупку недвижимости в Турции на 60,9% превысило среднемесячный показатель в 2021 году и почти в три раза – показатель 2020 года. Резкий рост числа обращений москвичей и жителей области был зафиксирован в марте 2022 года. Тогда количество обращений жители Москвы и области по поводу приобретения недвижимости в Анкаре увеличилось на 59% по сравнению с февралем прошлого года. В сентябре показатель вырос на 43% по сравнению с августом. При этом в ноябре и декабре прошлого года спрос снижался – на 48,11% и на 25,88% соответственно по сравнению с месяцами ранее.

«Рынок недвижимости Турции сейчас сильно перегрет как в плане цен, так и в плане спроса. В прошлом году было сразу три волны спроса — после 24 февраля, перед 12 июня и ростом цены за гражданство, и после 21 сентября», — отметила руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Позднякова.

26 октября газета Dunya сообщила, что в 2022 году россияне проявили наибольший интерес к покупке недвижимости в Турции среди всех иностранных граждан. С января россияне приобрели каждый пятый объект жилья в республике.

19 февраля газета «Известия» со ссылкой на экспертов написала, что спрос на недвижимость в Турции в ближайшее время будет оставаться низким после землетрясения. Серия сильных землетрясений в Турции произошла 6 февраля. Сотни афтершоков вызвали значительные разрушения по обе стороны границы — в Турции и в Сирии. Повреждено множество зданий и объектов инфраструктуры, в том числе медицинские учреждения.