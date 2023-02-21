Путин поручил пересмотреть уголовное законодательство по экономике

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил российскому правительству пересмотреть экономические составы в уголовном законодательстве.

При этом российский президент отметил, что «перегибать палку ни к чему».

Ранее Владимир Путин заявил, что никто из простых российских граждан не пожалел тех бизнесменов, которые потеряли свои капиталы в зарубежных банках, лишились яхт и дворцов за границей.

Российский лидер указал, что те, кто рассматривал Российскую Федерацию только как источник заработка, а жить планировал за рубежом, многое потерял, так как таких людей за границей «просто ограбили».

21 февраля президент России Владимир Путин обращается с ежегодным посланием к Федеральному собранию в московском Гостином Дворе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Путин в ходе послания сделает акцент на спецоперации, экономике и социальной сфере.

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