Новак: решение России о добровольном сокращении добычи нефти пока принято только на март

Сокращение уровня ежесуточной добычи сырой нефти на внутреннем российском рынке пока принято только на март текущего года. Дальнейшие шаги будут зависеть от развития ситуации на глобальном энергетическом рынке, приводит слова вице-премьера Александра Новака ТАСС.

10 февраля Новак заявил о планах сократить уровень суточной добычи нефти в России на 500 тыс. баррелей в первый месяц весны 2023 года. При этом решение должно коснуться только сырой нефти, но не конденсата.

«Мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация на рынке, и от этого будут приниматься решения на рынке. Сейчас пока решение (о сокращении ежедневной добычи нефти в России — «Газета.Ru») принято только на март», — заявил Новак.

По его словам, объемы сокращения добычи сырья российскими компаниями будут пропорциональны уровню добычи нефти. Итоговое решение по каждой фирме будет приниматься «в зависимости от добычи», заключил вице-премьер.

20 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов сообщило, что в период с 10 по 17 февраля 2023 года Россия нарастила объемы экспорта нефти до 3,6 млн баррелей в сутки. Это произошло вопреки планам по сокращению добычи сырья на внутреннем рынке на 500 тыс. баррелей в день в марте текущего года.