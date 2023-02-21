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Лесорубы переходят на российскую связь для контроля техники и незаконных вырубок — «Гонец»

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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Российские лесорубы начали активно переходить на отечественную спутниковую связь «Гонец» после ухода американского оператора Globalstar. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО «Спутниковая система «Гонец», которая входит в Роскосмос.

В организации подчеркнули, что отечественные лесорубы переориентируются на использование отечественной спутниковой системы «Гонец».

Во время лесозаготовок для связи с персоналом и мониторинга дорогостоящей техники используется программно-аппаратный комплекс «Кедр». Его разработал ООО «Илимский ЛТУС».

Ранее в Забайкальском крае вынесли приговор группировке черных лесорубов. Участника организованного преступного сообщества черных лесорубов признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере преступным сообществом).

До суда мужчина заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. В результате его содействия СК 18 лиц привлечены к уголовной ответственности за создание преступного сообщества и участие в нем.
В период с 2013 года черные лесорубы из этой группировки совершили не менее 33 незаконных рубок. Ущерб, нанесенный ими, оценивается в 3 млн рублей. Они получили сроки от 5 до 15 лет в исправительной колонии строгого режима.

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