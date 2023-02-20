ЦБ ожидает минимальное значение годовой инфляции в РФ в апреле

ЦБ ожидает минимальное значение годовой инфляции в России в апреле, сообщается на сайте банка.

По данным банка, к весне 2023 года инфляция может опуститься до значения ниже 4% вследствие эффекта базы (внешние ограничения в начале 2022 года вызвали инфляционный всплеск в марте – апреле 2022 года).

Ранее Центробанк сообщил, что годовая инфляция в целом по России в январе 2023 года составила 11,77%. В регионах страны при этом годовая инфляция находилась в диапазоне от 6,6% до 18,1%. Об этом говорится в материалах Банка России.

По данным ЦБ, минимальный показатель – 6,6% — был зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе. Максимальный – 18,1% — в республике Ингушетия.

15 февраля Росстат сообщил об ускорении инфляции в России в годовом выражении. По данным ведомства, она за неделю ускорилась до 11,8%. По прогнозу Минэкономразвития, в этом году инфляция составит 5,5%.