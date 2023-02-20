Выручка похоронных компаний в России в 2022 году выросла на 5% при инфляции 11,94%

Объем выручки похоронных бюро на территории России по итогам 2022 года вырос на 5% по сравнению с 2021 годом, до 86 млрд руб. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные подсчеты данных Росстата.

При этом инфляция в 2022 году составила 11,94%. А в первые два года пандемии коронавируса динамика роста выручки оказалась заметнее — на 25% в 2020 году и на 28% в 2021 году.

По словам директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, небольшой рост доходов ритуальных компаний в 2022 году связан со сокращением смертности после ослабления уровня заболеваемости коронавирусом. Также на объем выручки повлиял незначительный рост цен на похоронную атрибутику.

По предварительным данным Росстата, в 2022 году смертность на территории страны сократилась на 22,1% относительно 2021 года, до 1,9 млн человек.

В первой половине января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство не ожидает «особых опасностей» и рисков из-за послабления ограничительных мер, связанных с коронавирусом в Китае.