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Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против против Московской биржи

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций в отношении Московской биржи ММВБ-РТС. Глава государства подписал соответствующий указ, который был опубликован на сайте его офиса.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2023 года «О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» (прилагается)», — сказано в документе.

Согласно указу, срок действия санкций против Мосбиржи составляет десять лет. Они предполагают в том числе блокирование активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призналась, что страны Запада готовили антироссийские санкции еще до начала российской спецоперации на Украине.

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Санкции против России
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