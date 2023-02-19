Аналитик Юшков заявил, что «Газпром» стал уделять больше внимания газификации внутри РФ

«Газпром» и другие газовые компании в России стали обращать больше внимания на газификацию внутри страны, так как внутренний рынок для них является основным. Об этом в эфире программы «Энергономика» на радио «Вести ФМ» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

«Газпром» теперь обращает большее внимание на программы газификации внутри страны. Поскольку поставки газа в Европу сократились так или иначе, а внутренний рынок – огромен, и не надо забывать, что в основном весь газ, который мы добываем, – больше 700 млрд кубов – идет на внутренний рынок», — отметил Юшков.

По его словам, на внешние поставки идет около 200 млрд кубометров, а остальное потребляется внутри страны. Кроме того, в России еще много регионов, которые не полностью газифицированы, и эта проблематика поднимается и решается.

Он добавил, что догазификация в стране идет постепенно, а потребление продолжает расти.

18 февраля пресс-служба правительства региона сообщила, что газификацию Олекминского района в Якутии планируют начать в 2023 году и завершить в 2026 году. Уточняется, что в рамках соглашения с российской государственной энергетической компанией «Газпром» газифицируют 10 поселений Олекминского района.

До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что общий уровень газового снабжения в России к концу декабря 2022 года достиг планки 73%. За прошедшие 12 месяцев в стране были газифицированы 504 тыс. домовладений.