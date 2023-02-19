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Экономист назвал условия для повышения банком ставки по кредиту

Экономист Савостицкий: банк может повысить ставку, если клиент нарушит условия договора

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Заместитель заведующего кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Артем Савостицкий рассказал агентству «Прайм», когда банк вправе повысить ставку по кредиту.

Он подчеркнул, что по закону банк не может менять ставку по кредиту без согласия клиентом, но возможны исключения при нарушении условий договора заемщиком.

В частности, ставка может измениться при нецелевом использовании кредита или частой просрочке платежей.

«Либо при сдаче ипотечной квартиры в аренду без согласия кредитной организации», — сказал Савостицкий, добавив, что такое решение об изменении условий договора принимает суд.

Экономист уточнил, что в договоре должны быть указаны условия, при которых возможно повышение ставки по кредиту.

Ранее эксперт по ипотечному кредитованию, основатель агентства «РОЙАЛ-недвижимость» Камила Мавлутхонова рассказала, как исправить кредитную историю и в дальнейшем добиться выгодных условий от банка.

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