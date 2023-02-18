Совфед рассмотрит закон о средней цене экспортной нефти Urals при расчете НДПИ 22 февраля

Верхняя палата российского парламента рассмотрит проект закона об уточнении средней цены российской экспортной нефти Urals при расчете налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 22 февраля. Об этом написал ТАСС со ссылкой на сообщение первого зампреда комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Елены Перминовой.

Документ в случае принятия установит ограничение скидки на Urals при налогообложении с апреля. В случае, если в апреле скидка на российскую экспортную нефть превысит $34 от средней цены эталонной североморской Brent, то НДПИ рассчитают, исходя из стоимости Urals со скидкой в $34 от Brent.

На сегодняшний день в налогообложении используют цену Urals, рассчитанную британским ценовым агентством Argus. После введения запрета на закупку российской нефти с декабря 2022 года стоимость Urals сложилась ниже Brent примерно на $35-40 за баррель.

Власти пытаются смягчить эффект сокращения цены Urals по отношению к Brent для доходов бюджета. Бюджет на 2023 год сверстали, исходя из стоимости Urals в размере $70,1/баррель.

На этой неделе замминистра финансов России Михаил Котяков сообщил, что национальный бюджет в 2023 году может получить дополнительные 600 млрд руб. поступлений из-за изменения налогообложения в нефтяной отрасли.

В тот же период пресс-служба Минфина раскрыла среднюю стоимость барреля Urals на период с 15 января по 14 февраля 2023 года. Экспортное сырье торговалось на уровне $50,51.