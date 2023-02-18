В США заявили об отсутствии противоречий политике G7 при покупке Индией российской нефти

Закупая российскую нефть по более низкой цене, Индия тем самым не нарушает политику стран G7. Об этом в интервью информационному агентству Press Trust of India заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт.

«Наши эксперты считают, что сейчас Индия пользуется скидкой около $15 за баррель в цене, которую она платит за импорт российской нефти. Таким образом, Индия, действуя в своих интересах, чтобы получить самую низкую цену, продвигает политику нашей коалиции G7 и наших партнеров, стремящихся сократить доходы России», — отметил Пайетт.

По его словам, власти США удовлетворены подходом Индии в решении своих вопросов, которые касаются энергетической безопасности.

Он добавил, что нет никаких противоречий в том, что Индия увеличивает закупки российской нефти, при этом одновременно являясь партнером США. В целом же Штаты действительно рассматривают Индию в качестве важного партнера по энергопереходу и энергобезопасности.

13 февраля заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД РФ) Андрей Руденко заявил, что стоимость поставок российской нефти для Индии будет формироваться на основании рыночных условий. Это объясняется тем, что власти азиатской страны не присоединились к сырьевым антироссийским санкциям со стороны западных стран.