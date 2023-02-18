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Bloomberg: золотой век «золотых виз» в Европе подходит к концу

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Depositphotos

Золотой век «золотых виз» в Европе, похоже, подходит к концу. Об этом сообщает Bloomberg.

Состоятельным иностранным инвесторам «золотые визы» давали возможность легче путешествовать, лучшую жизнь и даже более легкую пенсию, но на этой неделе путь к ним стал труднее, потому что две страны, популярные среди элиты, отказались от своих программ, пишет агентство.

Речь идет о Португалии и Ирландии, которые объявили о закрытии своих программ для инвесторов-миллионеров. Это произошло через год после того, как Великобритания закрыла аналогичную визовую программу, отмечает Bloomberg.

Профессор в Бристольском университете в Великобритании Уилл Харв указал на «интересный парадокс». По его словам, с одной стороны, страны хотят инвестиций, но с другой стороны, из-за этого появляется «большая политическая тенденция, связанная с тем, что очень богатые инвесторы из-за рубежа имеют привилегированный статус в то время, когда перед широкими слоями общества стоит множество проблем».

Как напомнило агентство, страны ЕС, включая Португалию, Ирландию, Грецию и Испанию, запустили программы «золотой визы» для привлечения иностранных инвестиций после финансового кризиса. С помощью этого они привлекли миллиарды долларов, однако приток миллионеров привел к тому, что цены на недвижимость в некоторых странах настолько выросли, что местные жители уже не могли позволить себе купить жилье.

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