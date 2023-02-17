Bloomberg: акции одного их крупнейших инвестбанков Китая рухнули на 50% после пропажи его главы

Пропажа руководителя одного из крупнейших инвестиционных банков Китая China Renaissance Holdings (CRH) Бао Фаня вызвало беспокойство на внутреннем финансовом рынке КНР. Финансист не выходил на связь уже два дня, что привело к падению акций финансовой организации на 50% на открытии утренних торгов на бирже Гонконга, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Предполагается, что Фань мог исчезнуть в связи с расследованием китайского правительства в отношении бывшего руководителя CRH Конг Линем. Однако пропажа действующего главы инвестбанка, считающегося одним из самых влиятельных игроков на финансовом рынке КНР, вызвало «дрожь» у представителей местной бизнес-элиты, уточняется в материале.

«Инвестиционный банк заявил поздно вечером в четверг, что потерял контакт с Бao Фанем. Семье банкира сообщили, что он помогает в расследовании. Однако в Китае все чаще внезапное исчезновение босса какой-либо корпорации или банка сигнализирует о репрессиях со стороны властей. Во многих случаях говорят, что этот человек «помогает» в расследовании взяточничества», — говорится в статье.

На протяжении своей карьеры Фань консультировал многие крупные китайские компании, включая Alibaba Group Holding Ltd. и Tencent Holdings Ltd. Бизнесмен обладает информацией, связанной с крупнейшими предпринимателями страны, что также могло послужить поводом для его привлечения в так называемое «расследование» местных властей, заключается в заметке.

20 января газета Hong Kong Economic Times со ссылкой на источники сообщила, что китайский миллиардер и основатель технологической компании Alibaba Джек Ма, попавший в опалу из-за критики властей КНР, нашелся в Гонконге. Туда бизнесмен прибыл для переговоров с руководителями крупнейших финансовых компаний региона.