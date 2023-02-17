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Песков: разовые взносы с представителей бизнеса будут добровольными

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разовые взносы с представителей бизнеса будут добровольными. Об этом он сообщил журналистам.

«Ключевое слово — добровольный, но взаимодействие бизнеса и правительства — дорога с двусторонним движением, поэтому необходимо, чтобы обе стороны отдавали себе отчет в реалиях, в которых мы живем», — считает он.

В Минфине РФ заявили, что решение о добровольном взносе нужно принимать на основе тех представителей бизнеса, кто смог извлечь сверхдоходы за последние два года. Об этом сообщила пресс-служба Минфина РФ.

Ранее издание «Ведомости» сообщало, что правительство России предложило крупному бизнесу сделать добровольный взнос в бюджет. Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что речь идет о так называемом windfall tax или налоге на непредвиденную прибыль — в 2022 году некоторые российские компании получили отличную прибыль, особенно за первые три квартала.

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