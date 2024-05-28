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Австрийская компания не готова отказаться от контракта с «Газпромом»

Standart: OMV настаивает на соблюдении контракта с «Газпромом» до 2040 года

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Global Look Press

Австрийская нефтегазовая группа OMV хочет сохранить свои поставки российского газа, несмотря на растущую критику. Об этом пишет австрийское издание Standart.

На ежегодном общем собрании акционеров в Вене генеральный директор Альфред Штерн объяснил, что до тех пор, пока не будут введены санкции, компания «обязана соблюдать действующий контракт на поставку газа с «Газпромом»». Он рассчитан до 2040 года, пишет издание.

Штерн отверг требования министра окружающей среды Леонор Гевесслер, которая призвала к быстрому отказу от российского газа. К лету должно быть проведено исследование, которое прояснит экономические последствия такого шага. По мнению экспертов, для этого потребуется принятие закона или эмбарго со стороны ЕС.

Вместо этого OMV хочет расширить свой бизнес за счет возобновляемых источников энергии, таких как экотопливо. В то же время компания подчеркивает важность нефти и газа, которые будут нужны еще долгие годы.

OMV опирается на собственные производственные мощности в Норвегии и импортирует газ через терминалы СПГ, например, в Роттердаме. В 2024 году группа будет самостоятельно добывать 26 ТВт/ч газа в Северном море и импортировать еще 22 ТВт/ч.

«OMV соблюдает действующее законодательство, включая существующие контракты. Обязательства по поставкам газа из России действуют даже при наличии рисков», — подчеркнул Штерн.

На прошлой неделе стало известно, что «Газпром» подал иск к «дочке» австрийской нефтегазовой компании OMV.

Ранее аналитик предрекла краткосрочное снижение цен на газ в Европе

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