Shell: рынок газа будет под давлением из-за увеличивающейся конкуренции ЕС и Китая за СПГ

Рынок газа будет находиться под давлением, так как в условиях ограниченного ввода новых мощностей Китай и Европа будут бороться за доступные объемы сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщается в обзоре рынка англо-голландской Shell.

Изменения на рынке газа произошли из-за структурных изменений, произошедших в Европе в прошлом году. На фоне снижения российских поставок потребители из Европы нарастили закупки СПГ на 60%, до 121 млн тонн. В 2022 году это удалось сделать из-за снижения спроса в Китае. Однако сейчас, когда КНР снимает с себя ковидные ограничения, начнется противостояние за ограниченные объемы СПГ.

В публикации отметили, что торговля СПГ в мире в прошлом году выросла на 4%, до 397 млн тонн. По предварительным прогнозам, спрос на сжиженный газ в мире вырастет до 700 млн тонн. Поэтому важно уже сейчас вкладывать средства в развитие новых проектов, чтобы избежать разрыва спроса и предложения в будущем.

Эксперты компании указали на то, что долгосрочные контракты могут снизить риски покупателей, которые возникают из-за постоянных изменений цены топлива на рынке.

13 февраля в опубликованном экономическом прогнозе Еврокомиссии (ЕК) сообщалось, что Евросоюз (ЕС) может столкнуться с очередным ростом цен на природный газ, что приведет к сложностям в наполнении подземных хранилищ газа (ПХГ) следующей зимой.