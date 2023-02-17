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Венесуэла и Колумбия подписали новое торговое соглашение впервые с 2019 года

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Global Look Press

Венесуэла и Колумбия подписали новое торговое соглашение впервые с 2019 года, сообщает телеканал VTV со ссылкой на выступление колумбийского президента Густаво Петро.

«Мы здесь подписываем частичное соглашение, которое является еще одним шагом к интеграции, которую, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя было приостанавливать... [это позволит — «Газета.Ru»] снять торговые барьеры, которые могли существовать между Венесуэлой и Колумбией», — заявил Петро.

Встреча Петро и президента Венесуэлы Николаса Мадуро прошла на международном мосту Атанасио Жирардо между венесуэльским штатом Тачира и колумбийским департаментом Норте-дель-Сантандер. В свою очередь, венесуэльский лидер заявил, что братские нации заново запускают полномасштабную динамику отношений.

В феврале 2019 года произошел разрыв дипломатических отношений между Венесуэлой и Колумбией на фоне приграничного кризиса, связанного с поставками гуманитарной помощи в Венесуэлу.

Ранее президент Венесуэлы Мадуро объявил о полном открытии границ с Колумбией с 1 января.

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