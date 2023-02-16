Эксперт рассказал, как запрет на европейскую сантехнику повлияет на российский рынок

Запрет на европейские сантехнические товары не повлияет на личный комфорт россиян, заявил в беседе с «Ридусом» председатель Ассоциации производителей и поставщиков сантехники Игорь Георги. Так он прокомментировал планы ЕС включить в очередной пакет санкций против РФ экспорт унитазов, раковин, биде и других товаров для санузлов. Эксперт подчеркнул, что доля данной продукции из стран Евросоюза на отечественном рынке невелика.

«Если мы говорим про санитарную керамику, у нас большое количество заводов, которые производят данные изделия на территории России. Кроме того, у нас достаточно большой импорт данных изделий из стран Азии, прежде всего Китая. Таким образом какого-то дефицита с учетом этого пакета санкций точно не предвидится», — сказал эксперт.

По его оценкам, на сантехнику производства стран ЕС приходится порядка 5% российского рынка.

Ранее портал EUobserver сообщил, что в ЕС готовятся ввести запрет на поставки в Россию высокотехнологичных товаров, сантехники и оружия для разгона беспорядков.