Еврокомиссар Симсон заявила, что Евросоюз снизил импорт нефти из России на 90%

Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Евросоюз прекратил закупки угля и сократил на 90% импорт российской нефти. Об этом он сообщила в своем Twitter.

Как рассказала еврокомиссар, 16 февраля состоялся внеочередной семинар в рамках Координационной группы по газу для обмена мнениями о предстоящих задачах.

Он отметила, что Европа может оглянуться на эту зиму как на хорошо управляемый кризис, но теперь нужно смотреть на следующий отопительный сезон как на новый вызов.

«Благодаря нашим коллективным усилиям в знак солидарности с Украиной Евросоюз прекратили импорт угля из России, устранил 90% импорта российской нефти, а поставки газа по трубопроводам значительно сократились», — написала Симсон.

По ее словам, европейские хранилища относительно заполнены, но работу по подготовке их к следующему сезону нужно начинать уже сейчас. Необходимо спланировать следующие шаги, добавила она.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в текущем году собирается направить в дружественные страны свыше 80% своего экспорта нефти и 75% нефтепродуктов.