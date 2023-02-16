Правительство увеличило финансовую поддержку российских сельхозпроизводителей

Правительство увеличило размер грантов, предназначающихся для представителей аграрного и сельскохозяйственного бизнеса. Финансовую поддержку повысили для предпринимателей со стартапами в области молочной, мясной и других видов продукции, приводит слова премьер-министра Михаила Мишустина ТАСС.

«Вырастет максимальный размер гранта «Агростартап» — до 7 млн рублей — для тех предпринимателей, кто самостоятельно реализует проекты в молочном, мясном скотоводстве, и до 8 млн рублей — для членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которые заняты такой же деятельностью», — пояснил Мишустин.

По его словам, увеличенную финансовую поддержку от государства также получат аграрии, которые занимаются выращиванием фруктов, овощей. Для отдельных представителей отрасли предусмотрено выделение до 5 млн рублей, для потребительских кооперативов — до 6 млн руб.

16 февраля директор по экономической политике НИУ ВШЭ Юрий Симачев заявил, что в период с 1999-го по 2018-й год Россия сократила на 10% (с 49% до 39%) зависимость от импорта зарубежной продукции. Процесс замещения был наиболее заметен в области агро-промышленного комплекса (АПК). В результате российские аграрии стали удовлетворять потребности не только внутреннего, но и внешнего рынка.