Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Правительство увеличило финансовую поддержку российских сельхозпроизводителей

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Правительство увеличило размер грантов, предназначающихся для представителей аграрного и сельскохозяйственного бизнеса. Финансовую поддержку повысили для предпринимателей со стартапами в области молочной, мясной и других видов продукции, приводит слова премьер-министра Михаила Мишустина ТАСС.

«Вырастет максимальный размер гранта «Агростартап» — до 7 млн рублей — для тех предпринимателей, кто самостоятельно реализует проекты в молочном, мясном скотоводстве, и до 8 млн рублей — для членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которые заняты такой же деятельностью», — пояснил Мишустин.

По его словам, увеличенную финансовую поддержку от государства также получат аграрии, которые занимаются выращиванием фруктов, овощей. Для отдельных представителей отрасли предусмотрено выделение до 5 млн рублей, для потребительских кооперативов — до 6 млн руб.

16 февраля директор по экономической политике НИУ ВШЭ Юрий Симачев заявил, что в период с 1999-го по 2018-й год Россия сократила на 10% (с 49% до 39%) зависимость от импорта зарубежной продукции. Процесс замещения был наиболее заметен в области агро-промышленного комплекса (АПК). В результате российские аграрии стали удовлетворять потребности не только внутреннего, но и внешнего рынка.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть