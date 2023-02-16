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Патрушев заявил о высокой зависимости РФ от импорта в ряде отраслей

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе окружного совещания в Челябинске заявил, что Россия сильно зависит от импорта в ряде отраслей. Его слова приводит ТАСС.

«Россия имеет зависимость от зарубежных производителей по многим видам высокотехнологичной продукции, по которым во многом был утрачен собственный научно-производственный потенциал», — пояснил политик.

В качестве примера Патрушев назвал импорт оборудования и комплектующих в станкостроении, тяжелом машиностроении, фармацевтике и медицинской технике.

Патрушев отметил, что одной из причин такой ситуации является низкий уровень затрат на исследования и разработки, а также «блокировка недружественными странами проведения в России научных исследований мирового уровня».

Ранее в Росздравнадзоре говорили об отсутствии дефицита стоматологических препаратов в РФ. По информации ведомства, на российском рынке имеются все необходимые лекарства и медицинские изделия.

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