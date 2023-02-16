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CSIA: санкции против КНР в области полупроводников нанесут «непоправимый ущерб» мировой экономике

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Depositphotos

Возможное введение новых ограничений со стороны США, Японии и Нидерландов, подразумевающих запрет на поставки высокотехнологического оборудования для производства полупроводников в КНР может нанести «непоправимый ущерб» не только китайской, но и всей мировой экономике. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее заявление Китайской ассоциации полупроводниковой промышленности (CSIA, China Semiconductor Industry Association).

28 января газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Япония и Нидерланды ограничат экспорт инструментов для производства чипов в Китай. Это произойдет после заключения странами соглашения с США. Соглашение было заключено через три месяца после того, как Вашингтон ввел односторонний экспортный контроль, запрещающий американским компаниям продавать передовое оборудование для производства микросхем импортерам из КНР.

«Введение новых ограничений США, Японией и Нидерландами по поставкам в страну оборудования и технологий нанесет непоправимый ущерб не только полупроводниковой промышленности в Китае, но и мировой полупроводниковой промышленности, мировой экономике, а также причинит долгосрочный ущерб интересам конечных потребителей во всем мире», — говорится в заявлении CSIA.

Новые санкции против Китая также могут сказаться на перспективах российских дизайн-центров по выпуску собственных чипов. По итогам 2022 года число запросов российских технологических компаний о создании СП с китайскими корпорациями увеличилось на 168%. Запрет на поставки оборудования для производства полупроводников в КНР может поставить данный вид двустороннего сотрудничества под вопрос, заключается в материале.

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