Рублев проиграл Алькарасу в полуфинале турнира в Дохе

Теннисист Рублев не сумел выйти в финал турнира в Дохе, проиграв Алькарасу

Российский теннисист Андрей Рублев не сумел выйти в финал турнира серии ATP-500 в Дохе.

В полуфинальном поединке он проиграл представителю Испании Карлосу Алькарасу. Встреча, которая продлилась 2 часа 2 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:4.

Российский теннисист был действующим чемпионом турнира. В финале Алькарас сыграет с победителем в паре Артюр Фис (Франция) - Якуб Меншик (Чехия).

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); победитель 21 турнира ATP (из них 17 в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Мирра Андреева не смогла защитить титул победительницы турнира в Дубае.