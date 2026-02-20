Трамп анонсировал введение дополнительной глобальной пошлины на весь импорт

Все пошлины, связанные с национальной безопасностью, сохраняются, несмотря на решение Верховного суда (ВС) США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

«Сегодня я подпишу приказ о введении глобального тарифа в размере 10%... сверх наших обычных тарифов, которые уже взимаются», — анонсировал он.

20 февраля Верховный суд США признал незаконными тарифы, которые ввел Трамп. Согласно решению судебной инстанции, глава государства превысил полномочия, когда ввел пошлины на основе закона о чрезвычайном положении в стране. Речь идет о тарифах в отношении Канады, Китая и Мексики, введенных, чтобы остановить поставки наркотиков в США.

Также ВС объяснил, что исключительные полномочия по введению импортных пошлин есть только у американского конгресса. У исполнительной власти (ею обладает в том числе президент США. — «Газета.Ru») нет никаких полномочий вводить налоги, подчеркнули в инстанции.

Трамп назвал решение ВС по пошлинам глубоко разочаровывающим, обвинил суд в потакании иностранным интересам и пригрозил использовать «еще более сильные» методы, в том числе «полностью прекращать торговлю с другими странами».

Ранее Трамп назвал позором решение ВС США по пошлинам.