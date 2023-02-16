Сбер в мае запустит услугу для возврата россиянам денег, перечисленных на счет мошенников

Сбербанк в мае запустит услугу для возврата клиентам денег, перечисленных на счета предполагаемых мошенников. Об этом сообщил запред правления Сбера Станислав Кузнецов на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах», передает агентство «Прайм».

Суть новой услуги, по словам Кузнецова, заключается в следующем. Сбер будет блокировать переводы денег россиян на счета так называемых дропперов в рамках антиотмывочного закона 115-ФЗ. При этом Сбер будет сообщать о блокировки денег клиенту и в дальнейшем – помогать вернуть средства. Но для этого клиенту нужно предварительно предоставить банку заявление на возврат средств, после чего начнется процедура возврата. Кроме того, клиент должен будет оформить доверенность Сберу, которая предоставляет банку право представлять интересы клиента в суде. Это нужно, чтобы банк мог в судебном порядке потребовать взыскания денег с мошенников.

«Мы планируем в мае запустить новую услугу. Когда даже в этой ситуации, если банк заблокировал по 115-ФЗ деньги на счете Сбербанка предполагаемого мошенника на 10 дней, при получении доверенности от нашего клиента сразу вернуть ему деньги и самостоятельно уже через судебное решение добиваться соответствующего решения о возврате», — объяснил Кузнецов.

В ноябре 2022 года Кузнецов рассказал, что для звонков от «службы безопасности» банка мошенники теперь стали использовать не только телефонную связь, но и мессенджеры. Зампред Сбера отметил, что мошенники стали звонить через мессенджеры за последнее время почти втрое больше. В среднем в 2022 году киберпреступники звонили россиянам с намерением украсть деньги с их банковских карт по 45 тыс. раз в сутки. Это работа примерно 950 преступных колл-центров, показали данные исследования Сбербанка и российских телеком-компаний. По оценке Сбера, из них подавляющее большинство, до 90 процентов, расположены на территории Украины.