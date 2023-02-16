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Китай выступил против односторонних санкций в отношении энергоносителей из России

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Официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин заявила, что китайские власти выступают против односторонних санкций в отношении поставок энергоносителей, в том числе из России. Об этом она сообщила на брифинге, передает ТАСС.

«Мы решительно против, чтобы в какой бы то ни было форме применялись односторонние санкции и «юрисдикция длинной руки», не опирающиеся на нормы международного права», — сказала она.

Ранее сообщалось, что власти США изучают возможность принятия новых ограничительных мер в отношении ряда компаний Китая. По информации издания, речь идет о тех фирмах, которые сотрудничают с иранским корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Как отмечается, санкционное давление, в частности, рассматривается в отношении Tiandy Technologies за предположительное снабжение КСИР техникой для наблюдения. По мнению американских чиновников, Иран использует данное оборудование для подавления протестов в защиту прав женщин, которые вспыхнули в республике еще в прошлом году.

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