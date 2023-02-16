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Объем китайских инвестиций на Дальнем Востоке в 2022 году составил более $13 млрд

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Kim Kyung Hoon/Reuters

Китай инвестировал в экономику Дальнего Востока России в 2022 году более $13 млрд. Об этом заявила генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань, сообщила пресс-служба правительства Приморья.

«По итогам 2022 года объем китайских инвестиций на Дальнем Востоке России превысил $13 млрд», — сказала Пяо Янфань.

Она отметила уверенный рост торговли с российской стороной по части сельскохозяйственной продукции. Также, по ее словам, заметно вырос объем грузовых перевозок через погранпереходы Хуньчунь и Суйфэньхэ.

При этом зампредседателя правительства Приморья Николай Стецко заявил, что в 2022 году товарооборот между Китаем и Приморьем увеличился на 43% относительно показателя 2021 года. Как добавил зампред правительства региона, в Приморье строят шесть портов, благодаря которым грузооборот вырастет на 100 млн тонн.

Ранее 16 февраля глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И заявил о готовности Пекина вместе с международным сообществом добиваться политического решения украинского кризиса.

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