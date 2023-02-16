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Валютные депозиты россиян сократились в 1,7 раза

РИА Новости: объем валютных депозитов россиян в 2022 году сократился в 1,7 раза

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Объем валютных депозитов россиян в 2022 году сократился в 1,7 раза, до $54,1 млрд, свидетельствуют расчеты РИА Новости на основе данных Банка России.

Согласно информации регулятора, депозиты граждан РФ в иностранной валюте уменьшились за год примерно на 40%, или на $36,3 млрд, до $54,1 млрд. Это стало минимальным значением с декабря 2008 года, когда показатель находился на уровне $52,7 млрд.

В декабре прошлого года такие депозиты снизились на $1,2 млрд, или на 2,2%. При этом сокращение происходило в течение всего года. Однако май стал исключением, поскольку в этом месяце депозиты пополнились на $2,4 млрд. Самый сильный отток наблюдался в марте на уровне $9,3 млрд.

Ранее стало известно, что в 2022 году вывели на счета в зарубежных банках 4 трлн руб. — это максимальное значение за все время публикации этого показателя с 2018 года.

До этого сообщалось, что россияне начали активно выводить деньги за рубеж в феврале 2022 года – после начала спецоперации России на Украине. Тогда на вкладах в иностранных кредитных организациях только за месяц было размещено $4,3 млрд.

Весной объемы выведенных на зарубежные депозиты денег россиян снижались, с лета показатели возобновили рост. Уменьшение показателей весной произошло на фоне введения ЦБ лимитов на вывод денег за рубеж. Сначала регулятор установил его на уровне в $5 тыс., в течение 2022 года сумма была увеличена до $1 млн.

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