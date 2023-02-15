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Глава Минтруда Котяков: в России выплаты единого пособия одобрены на 3 млн детей

Глава Минтруда Котяков: на выплату соцпособий в РФ в 2023 году предусмотрено 1,6 трлн руб

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Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что выплаты единого пособия одобрены на 3 млн детей. Его слова приводит ТАСС.

«Выплаты уже одобрены на данный момент родителям 3 млн детей и 115 тыс. будущих мам», — сказал министр на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Он также добавил, что выплаты по единому пособию в общей сложности составили свыше 32 млрд рублей.

По словам Котякова, общий объем средств на выплату соцпособий и субсидий в РФ, которые проиндексировали с начала февраля, в этом году достиг 1,6 трлн рублей.

Ранее стало известно, что Министерство труда России планирует с 1 февраля проиндексировать более 40 выплат, пособий и компенсаций на 11,9%.

До этого Котяков заявил, что россияне смогут подать электронное заявление на получение единого пособия на портале госуслуг с 28 декабря.

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