Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гаврилов: Пентагон лоббирует возобновление финансирования сверхсекретных программ

close
100%
RusArmscontrol/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Пентагон в настоящее время активно лоббирует возвращение финансирования некоторых сверхсекретных программ, связанных с Украиной. Об этом информирует РИА Новости.

«Подразумевается, что оборонное ведомство получит возможность вербовать в свои ряды украинских военнослужащих, которые получат статус сотрудников спецслужб США», — сказал Гаврилов в ходе пленарного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности.

По его словам, после Второй мировой войны Центральное разведывательное управление (ЦРУ) использовало свыше тысячи беглых нацистов как пособников против СССР.

Ранее The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников США писала, что Пентагон призывает конгресс США возобновить финансирование ряда «сверхсекретных» программ на Украине, приостановленных из-за начала российской военной спецоперации.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть