Гаврилов: Пентагон лоббирует возобновление финансирования сверхсекретных программ

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Пентагон в настоящее время активно лоббирует возвращение финансирования некоторых сверхсекретных программ, связанных с Украиной. Об этом информирует РИА Новости.

«Подразумевается, что оборонное ведомство получит возможность вербовать в свои ряды украинских военнослужащих, которые получат статус сотрудников спецслужб США», — сказал Гаврилов в ходе пленарного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности.

По его словам, после Второй мировой войны Центральное разведывательное управление (ЦРУ) использовало свыше тысячи беглых нацистов как пособников против СССР.

Ранее The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников США писала, что Пентагон призывает конгресс США возобновить финансирование ряда «сверхсекретных» программ на Украине, приостановленных из-за начала российской военной спецоперации.