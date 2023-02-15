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Швейцария присоединилась к потолку цен на российскую нефть

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Власти Швейцарии присоединились к установленному Евросоюзом (ЕС) потолку цен на российскую нефть и нефтепродукты. Об этом сообщил Федеральный совет страны, передает ТАСС.

«Федеральный совет 15 февраля адаптировал введенные против России санкции, касающиеся сырой нефти и нефтепродуктов, поддержав таким образом последние решения, одобренные Европейским союзом», — сказано в сообщении правительства Швейцарии.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в марте добровольно снизит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. По его словам, это поспособствует восстановлению рыночных отношений.

Новак также говорил о том, что механизм потолка цен на нефть и нефтепродукты может привести к дефициту предложения и росту цен. Вице-премьер России подчеркнул, что это является «вмешательством в рыночные отношения и продолжением деструктивной энергополитики» западных стран.

Решение о введении потолка цен на российскую нефть, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия, вступило в силу 5 декабря 2022 года. Потолок цен установлен на уровне $60 за баррель — после 15 января он будет регулярно пересматриваться. Ограничения затронут широкий спектр услуг, связанных с морской транспортировкой нефти.

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