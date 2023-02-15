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Лавров призвал иностранные СМИ расследовать детали информации Херша по «Северным потокам»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал зарубежных журналистов провести расследование репортажа Сеймура Херша о взрывах на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Может быть, вы вместо Гутерриша постараетесь расследовать детали того, о чем сообщил Сеймур Херш?» — сказал он.

Ранее журналист Сеймур Херш, выпустивший расследование о причастности президента США Джо Байдена и его администрации к уничтожению газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», отказался от предложения выступить в Государственной думе.

Херш в своей публикации написал, что водолазы США установили взрывчатку под газопроводами летом 2022 года в ходе учений НАТО. По его словам, в сентябре устройство дистанционно активировали норвежцы.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что РФ может принять политические или юридические меры в связи с журналистским расследованием Сеймура Херша.

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