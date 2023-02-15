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Financial Times: Израиль начал экспорт нефти, первая партия ушла с месторождения Кариш

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Reuters

Газета Financial Times сообщила, что Израиль впервые в своей истории начал экспорт собственной нефти. Первая партия топлива ушла с шельфового месторождения Кариш, которое разрабатывает греческая компания Energean.

«Хотя Израиль несколько лет назад начал поставлять природный газ за границу, добыча нефти в стране никогда не была значительной. Месторождение Кариш в восточной части Средиземного моря является флагманским проектом Energean, и с прошлого года на нем ведется добыча газа», — следует из статьи.

Как сообщили газете в лондонском офисе Energean, на месторождении Кариш компании была произведена первая в истории отгрузка партии израильской сырой нефти. Груз был продан в рамках маркетингового соглашения с Vitol.

По информации газеты, добыча нефти на морском месторождении, расположенном недалеко от морской границы между Израилем и Ливаном, стала возможной после заключенной в октябре при посредничестве США сделки между двумя странами.

Добыча в Карише способствовала дальнейшему развитию газовой промышленности Израиля, которая изменила правила игры для страны, когда-то зависевшей от импорта.

«Израиль останется нетто-импортером сырой нефти, несмотря на начало экспорта. Energean заявила, что по-прежнему сосредоточена на газе, хотя «легкая малосернистая нефть, добываемая ответственным образом», «очень пользуется спросом во всем мире», — говорится в статье.

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