Комитет Госдумы по труду: идея создать накопительные счета для детей неэффективна

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру» высказала мнение, что действующая в России система материнского капитала для страны более эффективна, чем госпрограмма накопления капитала на детей, которую в 2024 году планирует запустить Казахстан.

Как ранее сообщал портал Tengri.news, новая программа накопления капитала на детей предполагает, что ребенку при рождении будет создаваться счет в долларах США. Счет будет ежегодно пополняться из средств Национального фонда (в него поступают доходы Казахстана от продажи нефти и другого сырья). После того, как ребенку исполнится 18 лет, накопления можно будет потратить на жилье или образование.

Комментируя эту программу, Бессараб не исключила риски обесценения денег на накопительных счетах для детей и в качестве примера реализации подобного сценария напомнила о практике накоплений денег для детей на сберегательных книжках в России в 1990-х годах.

Поэтому, по мнению Бессараб, в условиях неопределенности лучше предоставлять деньги детям сейчас, а не отложенным эффектом в 18 лет. Депутат подчеркнула, что программа материнского капитала, которая работает в России с 2007 года, является более эффективной с данной точки зрения.

«Деньги материнского капитала помогли сотням тысяч граждан купить свое первое жилье, и уже начинают получать сертификаты в четырех новых регионах России. Программа будет развиваться и в дальнейшем», — сказала Бессараб.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», с 1 февраля этого года увеличен размер материнского капитала. После индексации размер выплат составит почти 587 тыс. руб. на первого ребенка и 775,6 тыс. руб. – на второго.

Маткапитал в России выдают с 2007 года, он начинался с суммы в 250 тыс. руб. и изначально выдавался только за рождение второго и последующего ребенка. Цель программы — повысить рождаемость в стране в условиях демографического спада. В 2021 году размер выплаты составляет 483,8 тыс. руб. на первого ребенка и 639,4 тыс. руб. — на второго. Для получения сертификата нужно обращаться в Пенсионный фонд. При индексации выплаты менять полученный ранее сертификат не нужно.